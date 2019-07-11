Локализация оборудования для СПГ-проектов

ПАО «Новатэк» и машиностроительный дивизион ГК «Росатом», АО «Атомэнергомаш» подписали соглашение о развитии стратегического партнерства и локализации критически важного оборудования для проектов по производству СПГ.

По сообщению «Новатэка», соглашение отмечает уже достигнутые результаты по производству спирально витых теплообменных аппаратов и криогенных насосов средней мощности, устанавливает обязательства сторон по программе разработки, производства и проведению опытно-промышленных испытаний криогенных насосов высокой мощности, закрепляет долгосрочные намерения развивать взаимодействие в целях дальнейшей локализации производства насосного, теплообменного и другого оборудования для СПГ-проектов «Новатэка» на предприятиях «Атомэнергомаш».

По данным «Атомэнергомаша», предприятие дивизиона ПАО «ЗиО-Подольск» отгрузило первый отечественный теплообменный аппарат для проекта «Ямал СПГ». Испаритель этана войдет в состав комплекса сжижения природного газа производительностью до 1 млн тонн СПГ в год в Сабетте.

Комментируя подписанный документ, первый заместитель председателя правления «Новатэка» Александр Фридман отметил, что соглашение имеет важное значение для развития российской газовой отрасли и реализации новых СПГ-проектов с использованием отечественных технологий и оборудования.

«На предприятиях «Атомэнергомаша» уже изготовлено и отгружено уникальное для российской промышленности теплообменное и насосное оборудование для четвертой очереди проекта «Ямал СПГ» – среднетоннажной линии производства СПГ с использованием запатентованной «НОВАТЭКом» технологии «Арктический каскад», – сказал А.Фридман. – Мы заинтересованы в создании отечественного оборудования для крупнотоннажного производства СПГ, что позволит сократить капитальные затраты и повысить конкурентоспособность СПГ-проектов с максимальным вовлечением российского научного и промышленного потенциала».

По словам генерального директора «Атомэнергомаша» Андрея Никипелова, первое соглашение о сотрудничестве с «Новатэком» компания подписала два года назад, когда производство оборудования для СПГ было абсолютно новой сферой. «Благодаря доверию заказчика и нашим компетенциям мы освоили это направление и уже завершаем производство первых российских теплообменных аппаратов, а также успешно прошли испытания и сдали заказчику первый отечественный СПГ-насос, – сказал он. – Учитывая значимость импортозамещения в производстве СПГ для энергетической безопасности страны, мы намерены расширять номенклатуру и обеспечить дальнейшую локализацию широкой линейки оборудования для проектов крупнотоннажного производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеров-газовозов».

«Новатэк» делает упор на технологии, рассчитанные на использовании оборудования российских производителей. Как ранее отмечали в компании, локализация производства оборудования поможет обеспечить снижение капитальных затрат и развитие технологической базы для СПГ-проектов в России.

Фото: АО «Атомэнергомаш»