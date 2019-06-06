Соглашение «РЖД Логистика» – «Уралкалий»

АО «РЖД Логистика» и ПАО «Уралкалий» подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение о совместном развитии логистических проектов. Подписи под документом поставили генеральный директор «РЖД Логистики» Вячеслав Валентик и генеральный директор «Уралкалий-Трейдинга» Александр Терлецкий.

Стороны намерены проработать возможность организации экспортных контейнерных перевозок продукции «Уралкалия» из России в Китай, формирования порожних маршрутов, а также увеличения доли маршрутизации порожних вагонов компании из Китая в Россию. «РЖД Логистика» планирует использовать подвижной состав, а также иное оборудование компании на рыночных условиях при реализации проектов по развитию перевозок экспортной продукции.