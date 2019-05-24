Эко-проект APM Terminals

APM Terminals поделился роликом об экологическом проекте, который реализует бахрейнское подразделение компании совместно с Верховным советом Бахрейна по экологии.

Проект направлен на защиту и сохранение морской среды и ресурсов Королевства Бахрейн. В мае этого года стартовал его первый этап – по очистке морского дна в 20-мильной зоне к северу от побережья страны.

В 6-часовой операции было задействовано 10 водолазов и два катера – первый катер доставлял водолазов к месту погружения, второй использовался для сбора поднятого мусора. По информации APM Terminals Bahrain, всего было собрано более 70 кг отходов.

Видео: APM Terminals