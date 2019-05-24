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Эко-проект APM Terminals
24.05.2019

Эко-проект APM Terminals

    • APM Terminals поделился роликом об экологическом проекте, который реализует бахрейнское подразделение компании совместно с Верховным советом Бахрейна по экологии.

    Проект направлен на защиту и сохранение морской среды и ресурсов Королевства Бахрейн. В мае этого года стартовал его первый этап – по очистке морского дна в 20-мильной зоне к северу от побережья страны.

    В 6-часовой операции было задействовано 10 водолазов и два катера – первый катер доставлял водолазов к месту погружения, второй использовался для сбора поднятого мусора. По информации APM Terminals Bahrain, всего было собрано более 70 кг отходов.

    Видео: APM Terminals


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