Контейнерные поезда из Китая в Финляндию

АО «РЖД Логистика» перевело на регулярную основу железнодорожные отправки на маршруте Китай – Финляндия. Маршрут «круговой» и предусматривает возможность обратной загрузки в Финляндии.

В настоящее время контейнерные поезда следуют из городского округа Хэфэй провинции Аньхой в Европу с периодичностью раз в две недели через территорию Китая, Казахстана, России и Финляндии. Маршрут проходит через погранпереходы Достык-Алашанькоу, Карталы, Вайниккала-Бусловская до конечной станции Вуосаари в Финляндии. В дальнейшем планируется выход на еженедельные отправки. Срок доставки в среднем составляет 14 дней.

Как сообщили SeaNews в компании, транзитный сервис не является моноклиентским: формирование контейнерных поездов происходит на основе заявок от различных грузоотправителей с возможностью отправки от одного контейнера для каждого клиента. Номенклатура перевозимых грузов включает товары народного потребления, предметы мебели, технику и оборудование. Сервис был запущен совместно с АО «Объединенная транспортно-логистическая компания – Евразийский железнодорожный альянс» (АО «ОТЛК ЕРА»), Nurminen Logistics и Hefei International Land Port Development.

«Развитие международного транзита требует поиска новых маршрутов и расширения уже существующих железнодорожных сервисов. Работая над решением этой задачи, мы, конечно, помним и о необходимости преодоления дисбаланса товарных потоков на направлении Китай-Европа-Китай и стремимся обеспечивать обратную загрузку поездов. Финляндия – альтернативная точка входа в Европу, востребованная как у китайских, так и у европейских грузоотправителей, поэтому рассчитываем на рост объемов перевозок на данном маршруте в обоих направлениях. Кроме этого, его развитие продиктовано в целом спросом на подобные перевозки в странах Скандинавии. Для клиентов выход на регулярную основу и наличие стабильного расписания отправок, без сомнения, станут важными преимуществами сервиса», – отметила директор по продажам АО «РЖД Логистика» Ольга Степанова.