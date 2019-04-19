Про единое европейское морское окно

Транспортный комиссар Евросоюза Виолета Булц сообщила, что Европарламент на своем пленарном заседании 18 апреля одобрил инициативу по созданию среды единого европейского морского окна. Сам Европарламент об этом пока ничего не сообщает, судя по его плану работы, речь идет о рассмотрении инициативы в первом чтении.
Проект создания среды единого европейского морского окна нацелен на унификацию требований, предъявляемых в разных странах и портах Евросоюза к документам и информации, которые должны предоставлять заходящие в них суда, и гармонизацию национальных «единых окон».
Инициатива предполагает пересмотр Директивы ЕС о формах отчетности (Reporting Formalities Directive, RFD), принятой в 2010 году с целью гармонизировать и упростить административные формальности для судов, заходящих в порты Евросоюза. В частности, Директива обязывала страны-члены ЕС внедрить национальные системы «единого окна».
По факту, не все цели и задачи Директивы удалось реализовать полностью – проведенный в 2016 году опрос показал, что более чем в половине портов продолжают использоваться бумажными носителями, информация редко используется повторно, также редко осуществляется обмен данными между странами ЕС, и только в немногих странах Евросоюза подача информации осуществляется в гармонизированном цифровом формате – и только в немногих данные действительно подаются один раз.
Новая инициатива, по словам В.Булц, упростит административные формальности для шиппинга и сократит расходы операторов. Если сейчас на подачу данных уходит 1-3 часа на судозаход, то с внедрением среды единого европейского морского окна это время сократится до 30-45 минут.
ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ВОПРОС ДЛЯ НАС
Вопрос создания механизма «единого окна» для морских пунктов пропуска прежде всего связан с финансированием. В самом деле на чьи средства должно финансироваться построение информационной системы B2G для взаимодействия бизнеса с государством?
В Российской Федерации некоторые руководители полагают, что это целиком задача бизнеса. На недавно состоявшемся совещании СЗТУ в Большом порту Санкт-Петербург один из руководителей ФТС призвал владельцев портовых терминалов не ждать милостей от государства, а вместо этого на свои средства строить информационные системы PCS (Port Community System, англ.), в которых и будут решены задачи B2G «единого окна», предварительного информирования, преобразования международных стандартов в форматы ФТС и так далее.
В этой благородной затее все хорошо, но в России 67 морских портов. И если каждый терминал (в порту Усть-Луга их 7) будет строить свое «единое окно» для взаимодействия с государственными органами, то сколько же денег будет затрачено на повторную работу и сколько «окон» при этом появится? Да и как их при этом можно называть «едиными»?
Наш сосед Финляндия в 2000 году решил эту задачу за один год при 100% участии государства. Для всех 22 финских портов была построена одна систем морского «единого окна» PortNet, через которую подается информация о прибытии и убытии судов и грузов. При начале работы в PortNet требуется указать международный код порта UN LOCODE, и пользователь попадает в требуемый раздел (например, в порт Хельсинки или Хамина). При этом все затраты по поддержанию эксплуатации системы PortNet также взяло на себя финское государство.
А есть ли смысл в создании наднационального механизма морского «единого окна» для группы государств? Европейский Союз считает, что есть. В настоящее время все механизмы морского «единого окна» в европейских портах строятся по единым требованиям: на основе Конвенции ИМО по облегчению морского судоходства (ФАЛ-65) и Директивы Евросоюза 2010/65/EU. А раз нормативные требования едины, то имеет смысл в построении единой информационной системе «единого окна» не только для всех портов одного государства, но и для всех портов союза государств (ЕС или Таможенного Союза).
18 апреля 2019 года на 8 заседании экспертной группы по развитию электронного документооборота в морских пунктах пропуска государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) этот вопрос вкратце обсуждался. В самом деле, если в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) существует наднациональная Интегрированная информационная система Союза (ИИСС), то теоретически на ее основе вполне может быть создано «Евразийское единое окно». Чиновники ЕЭК к обсуждению этой идеи оказались не готовы. Однако, если опыт ЕС окажется положительным, то по этому пути пойдут и другие страны, включая государства-члены ЕАЭС (хотя как правило мы идем своим особым путем).
Положение государств-членов ЕАЭС в этом плане отличается от ЕС тем, что в наших портах механизмов «единого окна» нет, и финансирование на их создание еще не выделялось. Напротив, европейцы уже вложились в построение морских «единых окон» в рамках отдельных портов – например, DAKOSYв порту Гамбург, PortBase в порту Роттердам. Поэтому Международной ассоциацией портовых систем информационного взаимодействия IPCSA уже опубликован пресс-релиз против планов создания общеевропейской системы с упором на «технологическую нейтральность». Вот он - https://www.ipcsa.international/news/2019-01-11-joint-press-release-european-maritime-single-window-environment-regulation