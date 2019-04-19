Про единое европейское морское окно

Транспортный комиссар Евросоюза Виолета Булц сообщила, что Европарламент на своем пленарном заседании 18 апреля одобрил инициативу по созданию среды единого европейского морского окна. Сам Европарламент об этом пока ничего не сообщает, судя по его плану работы, речь идет о рассмотрении инициативы в первом чтении.

Проект создания среды единого европейского морского окна нацелен на унификацию требований, предъявляемых в разных странах и портах Евросоюза к документам и информации, которые должны предоставлять заходящие в них суда, и гармонизацию национальных «единых окон».

Инициатива предполагает пересмотр Директивы ЕС о формах отчетности (Reporting Formalities Directive, RFD), принятой в 2010 году с целью гармонизировать и упростить административные формальности для судов, заходящих в порты Евросоюза. В частности, Директива обязывала страны-члены ЕС внедрить национальные системы «единого окна».

По факту, не все цели и задачи Директивы удалось реализовать полностью – проведенный в 2016 году опрос показал, что более чем в половине портов продолжают использоваться бумажными носителями, информация редко используется повторно, также редко осуществляется обмен данными между странами ЕС, и только в немногих странах Евросоюза подача информации осуществляется в гармонизированном цифровом формате – и только в немногих данные действительно подаются один раз.

Новая инициатива, по словам В.Булц, упростит административные формальности для шиппинга и сократит расходы операторов. Если сейчас на подачу данных уходит 1-3 часа на судозаход, то с внедрением среды единого европейского морского окна это время сократится до 30-45 минут.