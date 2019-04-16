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Логистический терминал Минобороны
16.04.2019

Логистический терминал Минобороны

    • Архангельская область выбрана в качестве пилотного региона для создания информационной системы управления транспортными потоками Арктики. Об этом заявил губернатор Архангельской области Игорь орлов на 5-м международном форуме «Арктика – территория диалога».

    «Мы знаем свою миссию в сети северных портов, которая формируется на всем протяжении Северного морского пути, – сказал И.Орлов. – И мы готовы эту миссию выполнять на самом технологичном уровне. Только это дает нам возможность конкурировать».

    «Мы сегодня, с одной стороны, работаем над новым портовым решением, так называемым глубоководным портом Архангельск, с другой – развиваем то, что есть, – отметил он. – Сегодня в порты должна прийти цифровизация: мы не рассматриваем порт как скопление грузов и длинную причальную стенку. Порт должен быть высокотехнологичным и конкурентоспособным, необходимо создавать не просто порты, а хабы».

    И в этой части, считает он у Архангельской области есть достижения. Так, Архангельск определен в качестве площадки для строительства производственно-логистического комплекса в интересах министерства обороны, а также транспортным узлом по доставке грузов для реализации арктических проектов.

    Также глава региона отметил, что регион готов развивать порт в рамках проектов, предусматривающих государственно-частное партнерство. «Вместе с тем я призываю быть предельно аккуратными при принятии тарифных решений, определении размеров портовых сборов. Особенно когда речь идет о деятельности транспортных узлов в Арктической зоне Российской Федерации», – подчеркнул Игорь Орлов.


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