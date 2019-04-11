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«Совкомфлот» построит второй «Кристоф де Маржери»
11.04.2019

«Совкомфлот» построит второй «Кристоф де Маржери»

    • «Совкомфлот» и «Новатэк» построят газовоз ледового класса «Кристоф де Маржери 2.0». Об этом сообщил генеральный директор ПАО «Совкомфлот» Серегй Франк, выступая на 5-м международном форуме «Арктика – диалог территории».

    «С большим удовольствием сообщаю, что при поддержке «Новатэка» мы, по сути, приступили к строительству судна нового поколения – «Кристоф де Маржери 2.0» в интересах проекта «Арктик СПГ-2», – сказал С.Франк.

    По его словам, танкер «может быть создан корабелами на новых мощностях в Приморском крае на комплексе «Звезда».


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