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КЖД, ФИТ и Zhengzhou договорились
04.04.2019

КЖД, ФИТ и Zhengzhou договорились

    • Калининградская железная дорога, ООО «Феско Интегрированный транспорт» и Zhengzhou International Hub (Китай) договорились о сотрудничестве в области грузовых перевозок, сообщает пресс-служба КЖД.

    В ходе рабочей встречи в Калининграде руководство Калининградской железной дороги и представители компаний «Феско Интегрированный транспорт» и Zhengzhou International Hub обсудили вопросы, касающиеся взаимодействия в сфере транзитных грузоперевозок через Калининградскую область. В частности, представители ФИТ и китайской компании отметили, что заинтересованы в организации контейнерных перевозок по маршруту Китай – Европа – Китай как через сухопутные погранпереходы Калининградской железной дороги, так и в мультимодальном сообщении с участием калининградских портов и специализированных терминалов. Стороны проинформировали о планах по организации транзитных перевозок на Калининградском направлении.

    Кроме того, делегации ФИТ и Zhengzhou International Hub ознакомились с инфраструктурным потенциалом порта Балтийск и Калининградской железной дороги, отметив такие ее преимущества, как наличие колеи двух стандартов, современные транспортно-логистических центры на станциях Дзержинская-Новая и Черняховск, возможности доставки грузов в кратчайшие сроки и быстрое прохождение поездами международных пунктов пропуска.

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