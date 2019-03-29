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В подводном царстве
29.03.2019

В подводном царстве

    • Equinor заснял, как работает под водой разработанный компанией концепт электронного спускаемого аппарата с дистанционным управлением.

    По информации компании, это автономная система, питающаяся от батареи, способная работать в течение длительного времени без всплытия на поверхность.

    Связь с береговым центром управления осуществляется посредством интегрированного буя, оборудованного 4G-приемопередатчиком.

    В Equinor говорят, что новая разработка позволит снизить нагрузку на окружающую среду, и расходы, при этом повысив гибкость операций.

    Видео: Equinor

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