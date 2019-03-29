В подводном царстве

Equinor заснял, как работает под водой разработанный компанией концепт электронного спускаемого аппарата с дистанционным управлением.

По информации компании, это автономная система, питающаяся от батареи, способная работать в течение длительного времени без всплытия на поверхность.

Связь с береговым центром управления осуществляется посредством интегрированного буя, оборудованного 4G-приемопередатчиком.

В Equinor говорят, что новая разработка позволит снизить нагрузку на окружающую среду, и расходы, при этом повысив гибкость операций.

Видео: Equinor