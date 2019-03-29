Грузооборот российских портов в феврале 2019 вырос на 5,2%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, грузооборот всех морских портов России в феврале 2019 года вырос в сравнении с аналогичным показателем прошлого года на 5,2%.

При этом объем перевалки экспортных грузов увеличился на 7,7%, транзитных – на 3,3%. В то же время оборот каботажных грузов снизился на 8,6%, импортных – на 1,1%.

В феврале 2019 года через российские порты прошло 36229,4 тыс. тонн наливных грузов, что на 10,5% больше чем за аналогичный месяц 2018 года. Навалочных грузов было обработано 14936,6 тыс. тонн (+12,9%). Объем перевалки грузов в контейнерах составил 4384,6 (+6%). Перевалка лесных грузов увеличилась на 7% до 416,4 тыс. тонн.

По остальной номенклатуре наблюдается отрицательная динамика. Перевалка генеральных грузов сократилась на 16,9% до 4718,2 тыс. тонн, насыпных – на 27,1% до 3414,5 тыс. тонн.

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Наибольший объем грузооборота пришелся на порты Азово-Черноморского бассейна и составил 19783,6 тыс. тонн (-4,5%). На втором месте – порты Балтийского бассейна. В феврале 2019 года они перевалили 19739 тыс. тонн грузов (+4,4%).

Объем перевалки портов Дальневосточного бассейна увеличился на 9,2% до 15669,5 тыс. тонн.

Грузооборот портов Арктического бассейна в феврале этого года составил 8434,5 тыс. тонн (+29,4%).

Порты Каспийского бассейна обработали 473,1 тыс. тонн грузов, что на 9,9% больше, чем за аналогичный месяц прошлого года.

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