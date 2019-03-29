Финансы НМТП по МСФО

Группа НМТП опубликовала консолидированные операционные и финансовые результаты за 2018 год в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

Выручка увеличилась на 5,7% относительно 2017 года и составила 951,3 млн долларов. Показатель EBITDA сократился на 3,2% до 653,7 млн долларов.

Показатель EBITDA увеличился на 2,4% до 669,4 млн долларов. Чистая прибыль упала на 43,2% до 268,1 млн долларов. Снижение чистой прибыли главным образом обусловлено отрицательными курсовыми разницами.

Долг группы, включая финансовую аренду на конец 2018 года, сократился на 179,4 млн долларов, чистый долг снизился на 230,7 млн долларов, или на 21,5%.

Отношение чистого долга к EBITDA в 2018 году улучшилось до 1,26 против 1,64 на начало года.