Ограничения по осадке в Панамском канале

Администрация Панамского канала вновь вводит ограничения по осадке для судов, следующих транзитом через новые шлюзы канала. До 29 марта максимальная проходная осадка устанавливается на уровне 14,02 м. Суда, загруженные выше этой осадки, будут пропускать через канал после 29 марта в зависимости от уровня воды в озере Гатун.

Ограничение по осадке введено в четвертый раз начиная с декабря. Такая мера обусловлена значительным для этого времени года снижением уровня воды в питающем канал озере, обусловленным низким объемом осадков. По информации Администрации канала, это самый засушливый сезон за долгое время.

Дальнейшие ограничения по осадке будут вводиться с шагом 30 см, каждое ограничение будет объявлено по крайней мере за 4 недели до вступления в силу.