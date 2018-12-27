Уголь на УЛКТ

«Усть-Лужский контейнерный терминал» начал переваливать уголь. Как сообщили SeaNews в Global Ports, первая партия металлургических углей была отправлена на экспорт с угольной площадки УЛКТ вчера. Железнодорожная инфраструктура и мощности терминала позволяют обеспечить отгрузку до 1 млн тонн угля в год.

Привлечение нового вида груза не окажет влияния на возможности УЛКТ по перевалке основного грузопотока, подчеркнули в компании. Мощности терминала по обработке контейнеров по-прежнему будут составлять 440 тыс. TEU в год.

Global Ports разработал детальный план по управлению рисками, которые возникают в связи с введением операций по перевалке угля, и заложил в бюджет проекта значительные средства на соответствующие цели.

В рамках организации обработки угольных грузов обеспечен необходимый комплекс мер по охране окружающей среды, чтобы избежать влияния угольной пыли на акваторию и воздушное пространство порта, а также на операции по перевалке контейнеров. Эти меры включают ограждение площадки по перевалке угля пылезащитными экранами, внедрение систем мониторинга состояния воздуха и воды, а также применение специализированного оборудования пылеподавления.

Напомним, ранее перевалку угля освоил другой контейнерный терминал в составе Global Ports – «Восточная стивидорная компания».