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    • Уголь на УЛКТ

    27.12.2018
    • Уголь на УЛКТ

    «Усть-Лужский контейнерный терминал» начал переваливать уголь. Как сообщили SeaNews в Global Ports, первая партия металлургических углей была отправлена на экспорт с угольной площадки УЛКТ вчера. Железнодорожная инфраструктура и мощности терминала позволяют обеспечить отгрузку до 1 млн тонн угля в год.

    Привлечение нового вида груза не окажет влияния на возможности УЛКТ по перевалке основного грузопотока, подчеркнули в компании. Мощности терминала по обработке контейнеров по-прежнему будут составлять 440 тыс. TEU в год.

    Global Ports разработал детальный план по управлению рисками, которые возникают в связи с введением операций по перевалке угля, и заложил в бюджет проекта значительные средства на соответствующие цели.

    Уголь на УЛКТВ рамках организации обработки угольных грузов обеспечен необходимый комплекс мер по охране окружающей среды, чтобы избежать влияния угольной пыли на акваторию и воздушное пространство порта, а также на операции по перевалке контейнеров. Эти меры включают ограждение площадки по перевалке угля пылезащитными экранами, внедрение систем мониторинга состояния воздуха и воды, а также применение специализированного оборудования пылеподавления.


    Напомним, ранее перевалку угля освоил другой контейнерный терминал в составе Global Ports – «Восточная стивидорная компания».

     

     

     

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