Два 14-тысячника Yang Ming

На японских верфях Imabari Shipbuilding прошла церемония имянаречения двух новых контейнеровозов Yang Ming Marine. Суда получили названия «YM Wonderland» и «YM Wisdom».

Это второй и третий контейнеровозы из пяти заказанных Shoei Kisen Kaisha 14-тысячников, которые компания передаст во фрахт Yang Ming. Первое судно серии – «YM Wellbeing» Yang Ming приняла в эксплуатацию в октябре этого года.

Вместимость каждого контейнеровоза составляет 14 220 TEU, длина – 366,4 м, ширина – 51,2 м. Каждое судно оснащено 1 тыс. рефрозеток.

«YM Wonderland» и «YM Wisdom» примут в эксплуатацию в феврале 2019 года. Суда будут задействованы на сервисе альянса THE Alliance на трейде Азия – Европа.