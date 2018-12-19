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    • ВМТП вышел на исторический максимум

    19.12.2018
    • ВМТП вышел на исторический максимум

    «Владивостокский морской торговый порт» 17 декабря  установил абсолютный рекорд перевалки – 10 млн тонн грузов различной номенклатуры. Это на 33% больше, чем грузооборот за весь рекордный 2017 год, когда порт впервые за 120 лет работы достиг показателя 7,5 млн тонн, рассказали SeaNews в компании.

    Объем перевалки генеральных грузов за 11,5 месяцев 2018 года вырос на 64% к аналогичному периоду прошлого года и составил 4,7 млн тонн. Обработка транспортных средств увеличилась на 63% до 57,6 тыс. единиц, контейнерооборот – на 12% до исторического максимума для этого периода – 527 тыс. TEU. 

    Последние три года ВМТП стабильно увеличивает объемы перевалки, отмечают в ВМТП. Так, в 2016 грузооборот вырос на 11% к уровню 2015 года и составил 5,6 млн тонн; в 2017 году – на 33% к 2016 году, при этом достиг рекордных 7,5 млн тонн. Таким образом, за три года ВМТП увеличил объем обрабатываемых грузов в два раза – с 5 млн тонн в 2015 году до 10 млн тонн в текущем году.   

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