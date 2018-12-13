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    • Правительство увеличило уставной капитал РЖД

    13.12.2018
    • Правительство увеличило уставной капитал РЖД

    Правительство России увеличило уставной капитал ОАО «РЖД» на 54,88 млрд рублей в целях модернизации для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей и реализации других крупных инфраструктурных проектов. Финансовые средства предусмотрены в федеральном бюджете. Соответствующее распоряжение от 12 декабря 2018 года №2745-р за подписью Дмитрия Медведева опубликовано на официальном сайте правительства.

    Согласно сопроводительной справке, в уставный капитал ОАО «РЖД» направляется взнос в размере 54,88 млрд рублей. Из них 20 млрд рублей предназначаются для модернизации железнодорожной инфраструктуры Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей с развитием пропускных и провозных способностей. 33,82 млрд рублей направляются на реализацию инвестиционных проектов по развитию железнодорожной инфраструктуры:

    • 5,25 млрд рублей – на развитие железнодорожной инфраструктуры Киевского направления Московской железной дороги;
    • 4,56 млрд рублей – на интеграцию остановочных пунктов радиальных направлений Московского железнодорожного узла в Малое кольцо Московской железной дороги;
    • 1,18 млрд рублей – на развитие Смоленского направления Московской железной дороги;
    • 5,80 млрд рублей – на развитие железнодорожной инфраструктуры Московского транспортного узла;
    • 17,03 млрд рублей – на комплексную реконструкцию участка им. М.Горького – Котельниково – Тихорецкая – Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла.

    Ещё 1,06 млрд рублей (стоимость имущества) – вклад Российской Федерации в уставный капитал ОАО «РЖД» в порядке оплаты размещаемых Обществом дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала.

    Отмечается, что эти инфраструктурные проекты являются приоритетными для страны, и реализуются ОАО «РЖД» уже на протяжении нескольких лет. Правительство России регулярно направляет бюджетные ассигнования на их реализацию. В частности, распоряжением правительства от 3 апреля 2018 года №580-р уставный капитал ОАО «РЖД» был увеличен на 25,9 млрд рублей.


    С документом можно ознакомиться в прикрепленном файле.

    №2745-р

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