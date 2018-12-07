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    • «Слухи о нашей смерти значительно преувеличены»

    07.12.2018
    • «Слухи о нашей смерти значительно преувеличены»

    «Слухи о нашей смерти значительно преувеличены» – так охарактеризовал текущее состояние ГУК РК «Крымские морские порты» генеральный директор компании Алексей Волков, выступая на прошедшей в Новороссийске бизнес-сессии «Порты и верфи России: новые точки роста экономики».

    Планы, которые были поставлены перед предприятием в 2014 году, были рассчитаны на развитие инфраструктурных объектов в рамках программы, на объемы перевалки инертных материалов, не оправдались, признал он. Сейчас Ялтинский и Керченский порты находится пределами доходности. 

    «Был разработан план дальнейшего развития, – рассказал А.Волков. – Во-первых, работа в направлении Ирана, Сирии, Абхазии – те страны, которые тоже находятся под санкционным бременем, как и мы. Далее работа по оптимизации затрат, поиску новых партнеров. Сейчас мы работаем по контрактам инертных материалов и за 6 месяцев было обработано 600 тыс. тонн». Кроме того, рассказал А.Волков, крымские морские порты, работают по созданию торгового дома с партнерами из Сирии. 

    С запуском Крымского моста крымская паромная переправа, по словам А.Волкова, потеряла 35% грузов, с запуском 1 октября (прим. SeaNews: когда было разрешено движение грузового транспорта) – еще минус 35%. Запуск железнодорожного перехода тоже повлияет на объемы железнодорожной переправы. Однако, отметил А.Волков, по железнодорожному сообщению есть ограничения – не электрифицирован участок от Керчи до Джанкоя. 


    Что касается флота, то предприятие рассматривает возможность приобрести суда проекта RSD59. «Но здесь тоже есть свои сложности, по оценкам, стоимость судов таких проектов в лизинг может составлять 1,6 млрд рублей, что согласитесь дорого для предприятия на грани убыточности.

    Что может нас в будущем поддержать – отрытые прозрачные условия для инвесторов. Ведь крымские порты обладают невероятным потенциалом», – подчеркнул А.Волков.

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