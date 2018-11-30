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    • ВМТП запустит мобильное приложение

    30.11.2018
    • ВМТП запустит мобильное приложение

    В первом квартале 2019 года «Владивостокский морской торговый порт» планирует запустить мобильное приложение, сообщили клиентам порта в ходе традиционной встречи, которая прошла 28 ноября. В мобильном приложении будут доступны функции личного кабинета, клиенты смогут подавать заявки на обработку груза, оформлять «автовизит» и многое другое.

    ВМТП запустит мобильное приложениеВ течение 2018 года ВМТП модернизировал личный кабинет, а также обновил все свои информационные системы и осуществил переход на единую учетную систему 1С ERP.

    С декабря в тестовом режиме должен заработать сервис по оформлению в личном кабинете электронных материальных пропусков для получателей контейнерных грузов. Теперь перевозчикам не надо будет получать материальные пропуска, и они смогут сразу после въезда в порт направиться на погрузку контейнера. В ВМТП рассчитывают, что за счет этого сроки нахождения автотранспортных средств в порту сократятся в среднем на 25 минут.ВМТП запустит мобильное приложение

    Для сокращения сроков нахождения контейнера в порту увеличено количество поездных отправок – по данным порта, за 10 месяцев из ВМТП ушло 922 контейнерных поезда, на 35% больше показателя аналогичного периода 2017 года. Одновременно сократились срок ожидания погрузки – так, среднее время нахождения контейнера, следующего в Москву, сократилось практически в два раза, до 2-3 суток, в Новосибирск и Екатеринбург – с 6-8 дней до 4-5 дней.


    ВМТП запустит мобильное приложениеТакже увечилось количество контейнерных поездов из ВМТП – в 2018 году в Москву в среднем еженедельно отправляется 14-16 поездов, тогда как в 2017 году этот показатель составлял всего 11 поездов; в Новосибирск – 2-4 поезда в неделю, что в два раза больше показателя прошлого года. В этом году были запущены новые сервисы на Санкт-Петербург, Красноярск, Казахстан.

    Расширяется применение предварительного таможенного декларирования – по информации ВМТП, по этой технологии оформляется 30% грузов, прибывающих в порт.

    Фото: ВМТП

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