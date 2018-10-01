HMM построит 20 мегаконтейнеровозов

Hyundai Merchant Marine (HMM) подписала контракт на строительство 20 мегаконтейнеровозов. Суда будут строить три верфи – Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME), Hyundai Heavy Industries (HHI) и Samsung Heavy Industries (SHI).

DSME построит пять, а SHI – семь контейнеровозов вместимостью по 23 тыс. TEU каждый, говорится в официальном сообщении HMM. Сдача их в эксплуатацию ожидается во втором квартале 2020 года. HHI построит восемь контейнеровозов вместимостью 15 тыс. TEU. Их сдадут в эксплуатацию во втором квартале 2021 года.

По информации южнокорейской Pulse, инвестиции HMM в строительство новых контейнеровозов составят 2,8 млрд долларов.

Напомним, HMM определила судостроительные предприятия, на которых будет строить контейнеровозы, еще в июне этого года. Выбор подрядчиков проводился с учетом всех предложенных судостроителями условий, включая стоимость и сроки сдачи.