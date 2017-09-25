В Петербурге на акватории Невской губы и в яхтенном порту «Геркулес» прошла молодежная яхтенная регата Makarov Sailing Cup, организованная Mediterranean Shipping Company и ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова при поддержке Министерства транспорта РФ.

В регате приняли участие более 50 курсантов и студентов Макаровки в составе экипажей 17 парусных яхт классов «Плату-25» и «четвертьтонник».

Как рассказали SeaNews в MSC, особенностью регаты было то, что многие курсанты до участия в этой регате практически не имели яхтенного опыта.

В рамках регаты было проведено по две гонки в каждом классе участвующих яхт. Первое место в классе яхт «четвертьтонник» заняла яхта «Беркут» ГУМРФ им. адм. С.О.Макарова (рулевой Евгений Шаров), в классе яхт «Плату-25» победителем стал экипаж яхты «Инза» (рулевой Константин Верлан).

В церемониях открытия и награждения победителей регаты приняли участие заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Александр Пошивай, ректор ГУМРФ им. адмирала С.О.Макарова Сергей Барышников и управляющий директор MSC в России Антон Назаров, являющийся выпускником Макаровки.

На церемонии награждения организаторы регаты объявили о своем решение сделать ее ежегодной.