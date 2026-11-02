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ОПЕК+ сохранит объемы добычи нефти в декабре
02.11.2026

ОПЕК+ сохранит объемы добычи нефти в декабре

    • Заместитель председателя правительства России Александр Новак в качестве сопредседателя провел заседание группы семи стран – участниц ОПЕК+, ранее объявивших о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года. Стороны оценили текущую ситуацию и перспективы развития мирового нефтяного рынка, сообщает пресс-служба правительства РФ.

    В состав группы семи входят Саудовская Аравия, Россия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман.

    Семь стран – участниц приняли решение сохранить в декабре 2026 года требуемый уровень добычи, установленный на сентябрь 2026 года.

    Страны – участницы ОПЕК+ подтвердили свою коллективную приверженность полному соблюдению Декларации о сотрудничестве.

    Семь стран – участниц ОПЕК+ продолжат проводить ежемесячные встречи для оценки рыночной ситуации. Следующая встреча состоится 29 ноября 2026 года.

    Фото: пресс-служба правительства РФ


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