Новый кейс кибервымогательства – в морской сфере

О новом случае кибервымогательства сообщает Splash24/7. Злоумышленники угрожают опубликовать данные, похищенные, как они утверждают, у 38 судоходных, портовых и логистических компаний, в случае, если до 19 октября им не заплатят многомиллионный выкуп.

По информации компании SOCRadar, специализирующейся на кибербезопасности, преступная группа. известная под названием n0n, 12 октября выложила названия всех 38 потерпевших на своем сайте в даркнете. В этом списке 12 портовых и терминальных операторов, 10 судоходных компаний и операторов судов, а также логистические компании, IT-провайдеры, работающие в портах, и прочие участники рынка морских перевозок.

В частности, не повезло линиям Ocean Network Express, CULines, TS Lines, и Samudera и терминальным операторам Santos Brasil, Portonave, BNCT, Pusan Newport Company, TTI Algeciras, Eurogate Tanger, Nam Dinh Vu Port и NEOM Ports.

Похитители утверждают, что в их распоряжении оказались архивы электронного обмена данными, расписания движения судов, грузовые манифесты, коммерческие документы, конфигурация внутренних систем, аккаунты сотрудников, финансовые данные. У разных компаний похищены разные наборы данных.

Впрочем, независимого подтверждения факт утечки информации не получил. Ни одна из компаний из списка потерпевших официально факта кибератаки и кражи данных не подтвердила. Также не подтверждено, что украденные данные (если они действительно были украдены) являются подлинными, полными и свежими.

Тем временем n0n угрожает опубликовать украденные данные 19 октября, требуя с каждой из жертв от 2,4 млн до 14 млн долларов в биткоинах. Причем злоумышленники назначили таксу за возможность переговоров – так, по информации SOCRadar, с Eurogate Tanger запросили 10% от назначенного им выкупа 6 млн долларов за доступ к виртуальной переговорной комнате.

Фото: frepik/magnific