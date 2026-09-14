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Мурманский морской рыбный порт вернул буксиры
14.09.2026

Мурманский морской рыбный порт вернул буксиры

    • В конце августа 2026 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда Мурманской области по делу №А42-3607/2024. Как сообщает Мурманский морской рыбный порт в своем макс-канале, суд удовлетворил исковое заявление о признании недействительными договоров купли-продажи и применении последствий недействительности сделок по морским буксирам «Безотказный» (М-0607, г.в. 1985) и «Быстрый» (М-0608, г.в. 1986).

    Суд квалифицировал совершенные сделки как причинившие прямой ущерб экономическим интересам АО «ММРП». На сегодняшний день имущество фактически передано ММРП. Буксиры базируются на территории Северного грузового района АО «ММРП», где ведется работа по их документальному оформлению, инвентаризации и постановке на баланс предприятия. Для оценки технического состояния судов запущена процедура комплексной дефектации корпуса, механизмов и навигационного оборудования.

    В рамках организационных изменений в структуре АО «ММРП» возрождается отделение Портофлота, ранее упраздненное. Экипажи обоих буксиров в полном составе приняты на работу в Порт на соответствующие должности согласно судовым ролям.

    Возвращение буксиров является частью системной и целенаправленной политики нового руководства АО «ММРП» по консолидации имущества. Работа направлена на пресечение незаконного отчуждения активов, восстановление утраченного потенциала предприятия и укрепление статуса порта как одного из ключевых элементов региональной транспортно-логистической инфраструктуры, отметили в ММРП.

    Возвращение специализированного флота позволит снизить зависимость от сторонних подрядчиков при проведении швартовных операций и повысит общую экономическую эффективность терминала.

    Фото: ММРП

     


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