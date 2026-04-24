Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2026 увеличился на 13,7%

В марте 2026 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 13,7% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

Экспорт, на долю которого приходилось 86,3% всего грузооборота, вырос на 14%. Импорт повысился на 24,4%. В каботаже было перевалено на 0,2% больше, чем в марте 2025 года. Транзит вырос на 20,6%.

Согласно имеющимся официальным данным, в марте 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,5%.

В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 79% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в марте 2026 года доля угля и кокса составляла 50,4%, нефти и нефтепродуктов – 23,1% и 5,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9,2%.

При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла на 70%. Грузов на паромах было обработано на 56,9% больше, чем годом ранее, оборот зерна увеличился на 56%.

Наиболее значительно, на 65,8% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Черных металлов перевалили на 50,1% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 18,9% меньше.

В марте 2026 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,4%, Ванино обработал 22,3%, на Владивосток приходилось 13,7%.

