Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Грузооборот Дальневосточного бассейна в марте 2026 увеличился на 13,7%

    • В марте 2026 года грузооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 13,7% относительно показателя аналогичного периода прошлого года.

    Более подробная аналитика доступна по ПОДПИСКЕ.

    Подписаться

    Экспорт, на долю которого приходилось 86,3% всего грузооборота, вырос на 14%. Импорт повысился на 24,4%. В каботаже было перевалено на 0,2% больше, чем в марте 2025 года. Транзит вырос на 20,6%.

    Согласно имеющимся официальным данным, в марте 2026 года доля Дальневосточного бассейна в общем грузообороте всех морских портов России соответствовала 27,5%.

    В структуре грузооборота портов Дальневосточного бассейна более 79% приходилось на уголь и нефтеналивные грузы. При этом в марте 2026 года доля угля и кокса составляла 50,4%, нефти и нефтепродуктов – 23,1% и 5,6% соответственно от общего объема перевалки. На грузы в контейнерах приходилось 9,2%.

    При этом самая высокая динамика была в сегменте металлолома, перевалка которого выросла на 70%. Грузов на паромах было обработано на 56,9% больше, чем годом ранее, оборот зерна увеличился на 56%.

    Наиболее значительно, на 65,8% снизился грузопоток накатных грузов (ро-ро). Черных металлов перевалили на 50,1% меньше, чем годом ранее, прочих насыпных грузов – на 18,9% меньше.

    В марте 2026 года доля порта Восточный в общем грузообороте Дальневосточного бассейна составляла 35,4%, Ванино обработал 22,3%, на Владивосток приходилось 13,7%.

    Более подробная статистика грузооборота портов доступна по подписке.

    • Добавить комментарий

  •  



    • Контейнерные перевозки Показать всё
    23.04.2026 Контейнерооборот лидеров, 3 месяца 2026
    23.04.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 снизился на 0,2%
    22.04.2026 Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в марте 2026 в деталях
    21.04.2026 Обновлен сервис FREIGHTMarket
    21.04.2026 Назначение в Группе FESCO
    21.04.2026 Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в марте 2026 уменьшился на 9,2%
    Госрегулирование Показать всё
    24.04.2026 ФТС об отсрочке уплаты НДС при ввозе товаров
    23.04.2026 Одобрено руководство по противодействию мошенничества при регистрации судов
    23.04.2026 Эксперимент по таможенному мониторингу будет модернизирован
    23.04.2026 Правительство установило квоты на вывоз минеральных удобрений
    22.04.2026 Электронная грузовая накладная на бумажном носителе
    21.04.2026 Кадровые изменения в администрациях бассейнов внутренних водных путей
    Вакансии Показать всё

    Подходящих материалов не найдено
  • Войти
  • Поля не найдены.
  • Поля не найдены.
    •