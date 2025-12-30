О ситуации на КТК

Многих интересует обстановка на морском терминале КТК-Р: какие выносные причальные устройства остаются в работе, как недавние события повлияли на технические аспекты работы и моральную обстановку на терминале. Текущую ситуацию на терминале КТК мы попросили прокомментировать юриста Виктора Осипова, ведущий дело о защите чести и деловой репутации одного из морских агентств, предоставлявшего на КТК услуги судовладельцам в соответствии с Кодексом торгового мореплавания.

Виктор Васильевич, какова сейчас обстановка на терминале КТК?

Как известно, сейчас терминал испытывает определенные трудности с отгрузкой объёмов нефти в связи с уничтожением выносного причального устройства (ВПУ) №2. Сейчас терминал производит отгрузку нефти с единственного работающего ВПУ 1. Сформировалась большая очередь из танкеров, отфрахтованных ранее для отгрузок с двух ВПУ, график отгрузок нарушен, фрахтователи и судовладельцы несут колоссальные потери.

Какие-то меры по исправлению ситуации принимаются?

Да, в настоящее время ведутся работы по запуску ВПУ 3, которое ранее было выведено из эксплуатации. Сроки запуска официально не называются, но предполагается, что его введут в строй сразу после нового 2026 года. Более того, ещё две причальные бочки находятся на этапе изготовления. Доставка их планируется к весне, но далее предстоит монтаж, сертификация. Так что полноценно терминал сможет работать, думается, самое раннее к середине или концу лета.

А какова обстановка на терминале в моральном плане?

Моральный аспект работы пострадал не меньше физического. «КТК-Р Морской Терминал», несмотря на опубликованный на собственном же сайте документ «Кодекс делового поведения, Практика управления персоналом Каспийский Трубопроводный Консорциум», находящийся в разделе «Противодействие коррупции», продолжает странную селекцию морских агентств. Так, за последнее время были созданы условия для прекращения деятельности на терминале пятерым юридическим лицам, исправно осуществлявшим свою деятельность в соответствии с Кодексом торгового мореплавания и со всеми требованиями безопасности. И это факт.

Для чего «КТК-Р Морской Терминал» оставил только троих морских агентов из 8-10 прежде работавших? Этот факт дает повод задуматься и критически перечитать документ КТК в разделе «Противодействие коррупции».

Сейчас идет сбор документов, проводятся консультации для подготовки претензии в рамках досудебного производства по делу о защите чести и достоинства одного из морских агентов. Т.к. путём распространения недостоверной информации морское агентство лишено возможности работать на терминале.

Фото: В.В.Осипов, https://inbusiness.kz

Мнение спикера может не совпадать с позицией редакции

SeaNews будет следить за развитием ситуации и даст возможность высказаться всем заинтересованным сторонам.