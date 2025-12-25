Цена доверия: от операционных убытков к личной ответственности руководства

О том, как минимизировать риски при заключении сделок в сфере морских грузоперевозок и чем рискует компания и лично ее руководитель, заключая сделки «на доверии», читателям SeaNews рассказал Руслан Губайдулин, управляющий партнер юридической компании Nerra.

Отрасль морских грузоперевозок балансирует между жестким регулированием и высокой скоростью принятия операционных решений. В таких условиях бюрократические процедуры часто воспринимаются как препятствие бизнесу, а сделки заключаются на основе устных договоренностей и без составления договора в письменной форме. Однако такая практика вступает в противоречие со стандартом осмотрительности, а отсутствие подписанного договора развязывает руки недобросовестному контрагенту.

Юридические риски упрощенного оформления сделок

Скорость бизнес-процессов привела к тому, что значительная часть договоренностей фиксируется в мессенджерах или по электронной почте, а обмен оригиналами документов откладывается на неопределенный срок. В случае судебного спора такая практика создает существенные доказательственные трудности. Суды придерживаются формального подхода, в соответствии с которым условия сделки определяются письменным договором. Если в договоре отсутствует оговорка о юридической силе переписки по электронной почте или в мессенджерах (с указанием конкретных адресов и номеров телефонов), то скриншоты переписки могут быть не приняты в качестве допустимых доказательств.

Распространенной проблемой является несоответствие фактического исполнения условиям договора. Например, договор предусматривает подачу письменной заявки по установленной форме, а фактически заявка подается устно. При возникновении спора недобросовестный заказчик может заявить, что не поручал экспедитору организацию конкретной перевозки, а действия экспедитора являются его собственной инициативой. Без документарного следа доказать обратное затруднительно.

Следовательно, в суде ссылка на устные договоренности зачастую признается несостоятельной ввиду отсутствия надлежащей доказательственной базы. Пренебрежение письменной формой сделки лишает компанию эффективных правовых инструментов взыскания задолженности, позволяя ее контрагенту уклоняться от исполнения обязательств без риска применения мер гражданско-правовой ответственности.

Отказ во взыскании 1,7 млн долларов США за аренду судна

В одном из недавних судебных споров арендодатель обратился в арбитражный суд с требованием взыскать с арендатора задолженность по договору аренды судна (тайм-чартера), а также расходы на топливо. Общая сумма исковых требований превышала 1,7 млн долларов США.

Позиция истца строилась на том, что между сторонами фактически сложились договорные отношения, поскольку условия фрахтования были согласованы в электронной переписке, где стороны обменялись кратким подтверждением основных условий сделки, а арендатор даже начал исполнять договор, частично оплатив выставленные счета. Арендодатель настаивал, что такие действия арендатора подтверждают согласие с условиями оферты, и отсутствие единого договора не должно освобождать контрагента от оплаты оказанных услуг.

В свою очередь, арендатор возражал против удовлетворения иска, заняв формальную позицию. Ответчик заявил, что никакого договора аренды или тайм-чартера он не подписывал, а представленная в суд электронная переписка не может служить доказательством. Арендатор указал, что адреса электронной почты, с которых велись переговоры, официально не принадлежат компании, а лица, участвовавшие в переписке, не имели полномочий действовать от имени организации. Сам факт частичной оплаты счетов, по мнению ответчика, не доказывает согласования всех условий аренды, включая ставку фрахта и срок использования судна.

Суды трех инстанций встали на сторону арендатора и полностью отказали во взыскании денежных средств. Главным основанием для отказа стало отсутствие надлежащим образом оформленных первичных документов. Суд указал, что договор фрахтования судна предполагает письменную форму, а электронная переписка может быть признана доказательством только в том случае, если можно достоверно установить, что документ исходит от стороны договора. В данном случае арендодатель не смог этого доказать. Кроме того, ошибкой истца стало отсутствие подписанного акта приема-передачи судна, поскольку без него невозможно подтвердить сам факт того, что арендатор получил судно в пользование. Суд заключил, что факт оплаты ответчиком счетов сам по себе не доказывает ни передачу судна в пользование ответчику, ни его эксплуатацию ответчиком.

Базовый комплаенс: 4 шага для минимизации рисков

Для минимизации рисков необходимо не только оформлять все взаимоотношения с контрагентами в письменной форме, но и подробно анализировать каждого контрагента, ведь формальное наличие юридического лица в реестре не говорит о его способности исполнить обязательства. В этой связи целесообразно разработать и внедрить регламент проверки контрагентов, предусматривающий выход за рамки сбора уставных документов.

Шаг 1. Анализ финансового состояния и активов

Основным аспектом проверки является глубокий анализ финансового состояния и имущественного положения контрагента. Для любой компании важно понимать, обладает ли ее партнер собственными активами. В этой связи необходимо изучить его бухгалтерскую отчетность не только на предмет выручки, но и на наличие основных средств и чистых активов, которые могут служить обеспечением в случае спора.

Важно понимать, способна ли компания покрыть возможные убытки собственными средствами, или же она работает, перекрывая старые долги новыми авансами. В сфере морских перевозок этот аспект также крайне важен. Так, экспедитору или агенту нужно различать реального судовладельца и оператора, работающего на арендованных мощностях.

Если контрагент позиционирует себя как крупного перевозчика, но его баланс пуст, а суда находятся в аренде, то риски неплатежеспособности возрастают многократно, поскольку у такой компании фактически нечего взыскивать. У крупного перевозчика, не оперирующего судами, такой проблемы не возникнет: его баланс за счет оборота будет большой. Там будет и кредиторка, и дебиторка в соответствующих объемах.

Шаг 2. Проверка судебной истории и исполнительных производств

Следующим обязательным шагом является мониторинг судебной истории через картотеку арбитражных дел и проверку наличия исполнительных производств. Системный анализ исков позволяет выявить платежную дисциплину компании. Если контрагент регулярно выступает ответчиком по делам о взыскании задолженности за аренду, связь или коммунальные услуги, то это свидетельствует о хроническом кассовом разрыве. Частые иски о возмещении ущерба могут указывать не только на низкое качество операционных процессов, но и на недобросовестное поведение контрагента.

Шаг 3. Проверка руководства и полномочий подписантов

Не менее важна проверка руководителя и учредителей контрагента. Необходимо убедиться, что данные лица не дисквалифицированы и не вовлечены в процедуры банкротства других юридических лиц. Кроме того, руководитель компании должен быть реальным управленцем, а не номинальной фигурой, числящейся в десятках других организаций.

В сфере морских грузоперевозок этот вопрос осложняется разветвленной системой представительств. Так, документы часто подписывают не генеральные директора, а иные лица. В этой связи проверка должна включать в себя не только личность директора и участников, но и наличие надлежащим образом оформленных полномочий у тех лиц, которые подписывают первичную документацию.

Шаг 4. Оценка налоговой дисциплины

Кроме того, следует уделять внимание налоговой дисциплине контрагента и рискам разрывов по НДС. Использование сервисов ФНС («Прозрачный бизнес») позволяет оценить налоговую нагрузку контрагента. В логистике, где цепочки поставок длинные и запутанные, работа с «технической» компанией чревата тем, что налоговый орган откажет в вычете НДС добросовестному покупателю.

Инструменты обеспечения исполнения обязательств: что необходимо внедрить уже сейчас

В текущих рыночных условиях работа с отсрочкой платежа без обеспечения становится неоправданно рискованной. Юридическая практика предлагает ряд инструментов, позволяющих защитить интересы кредитора, которые недостаточно часто используются в логистике.

Личное поручительство бенефициара

Одним из наиболее эффективных инструментов является личное поручительство бенефициара контрагента. Когда собственник бизнеса понимает, что в случае неплатежеспособности компании он будет отвечать личным имуществом, дисциплина платежей существенно возрастает. В реалиях российского рынка морских перевозок, насыщенного посредниками и агентами без собственных основных средств, требование поручительства позволяет отсеять недобросовестных партнеров еще на этапе переговоров. Так, отказ бенефициара контрагента от предоставления поручительства может рассматриваться как сигнал о высоких рисках невозврата средств.

Залог ликвидного имущества или прав требования

Другим классическим способом защиты интересов кредитора выступает залог. Это может быть залог товаров в обороте, транспортных средств или иного ликвидного имущества. Залог позволяет кредитору получить преимущественное право на удовлетворение своих требований из стоимости заложенного имущества в случае неоплаты должником.

В экспедиторской деятельности эффективным решением может стать залог прав требования. Например, если экспедитор кредитует клиента, оплачивая за него морской фрахт и портовые сборы, он может взять в залог право требования клиента к конечному покупателю товара. Это создает конструкцию, при которой выручка от продажи груза направляется напрямую на погашение долга перед логистическим оператором.

Обеспечительный платеж

Особое место в системе обеспечения занимает обеспечительный платеж. Это денежная сумма, которая перечисляется на счет кредитора до начала оказания услуг и служит резервом для покрытия возможных долгов или неустоек. Наличие такого «страхового фонда» позволяет оперативно закрывать кассовые разрывы без необходимости инициировать судебные споры.

Ответственность менеджмента: от взыскания убытков к субсидиарной ответственности

В современной российской правовой реальности работа «на доверии» перестала быть просто плохим менеджментом – она превратилась в прямой путь к взысканию убытков с единоличного исполнительного органа компании. Наиболее серьезным последствием пренебрежения процедурами комплаенса является риск привлечения руководителя к субсидиарной ответственности. Законодательство о банкротстве и практика Верховного Суда РФ сформировали жесткий подход к директору и собственникам компании.

Если компания, оказавшая услуги в долг или перечислившая аванс непроверенному контрагенту, впоследствии сама окажется в процедуре банкротства, то риск привлечения руководителя к ответственности возрастает в разы. Арбитражный управляющий обязан проанализировать причины неплатежеспособности и сделки компании. Сделка, заключенная без должной осмотрительности и повлекшая убытки, будет квалифицирована как недобросовестное или неразумное поведение руководителя. В этом случае долги компании могут быть переложены на директора и собственников бизнеса в порядке субсидиарной ответственности, размер которой по общему правилу равен сумме задолженности перед всеми кредиторами, требования которых включены в реестр. Важно понимать, что долги, возникшие в результате привлечения к субсидиарной ответственности, в большинстве случаев не списываются даже при личном банкротстве гражданина.

Более того, даже вне рамок банкротства, собственники компании имеют право взыскать с директора убытки, причиненные его действиями. Заключение крупной сделки с фирмой-однодневкой без предварительной проверки активов и полномочий является классическим основанием для такого иска.

В то же время закон не наказывает директора за сам факт возникновения убытков. Граница ответственности проходит там, где заканчивается разумный риск. «Спасательным кругом» для руководителя в суде становится доказанная разумность действий: наличие собранного досье на контрагента, протоколов разногласий, переписки, подтверждающей попытки минимизировать риски и т.д. Если директор может продемонстрировать суду, что на момент заключения сделки он обладал всей полнотой информации и действовал так, как действовал бы любой разумный директор в аналогичных обстоятельствах, то основания для взыскания с него убытков отсутствуют.

При рассмотрении таких споров суды все чаще отвергают аргументы о сложившихся обычаях делового оборота как оправдание отсутствия формальных проверок. Ссылка на то, что «все так работают» или «груз нужно было отправлять срочно» не воспринимается как обстоятельство, освобождающее от ответственности. Напротив, специфика деятельности, по мнению судов, требует от руководителя повышенного стандарта осмотрительности. Игнорирование этого стандарта трактуется не как гибкость, а как сознательное пренебрежение интересами возглавляемого юридического лица.

Резюме

Баланс между операционной гибкостью и юридической безопасностью в морских перевозках сместился в сторону последней. Игнорирование стандартов должной осмотрительности, работа с непроверенными контрагентами и отказ от обеспечения не могут оправдываться обычаями делового оборота. Как показывает практика, в случае спора суд зачастую занимает формальную позицию, и отсутствие оригинала договора или акта приема-передачи судна лишает компанию возможности взыскать долг, даже если услуга была фактически оказана.

Следовательно, задача современного менеджмента – внедрить регламенты, которые сделают проверку финансового состояния партнера обязательным этапом любой сделки. Только наличие полного досье на контрагента, включающего анализ активов, судебной истории и налоговой дисциплины, позволит квалифицировать действия директора как разумные и добросовестные. При этом цена ошибки для руководителя стала очень высокой. Механизмы субсидиарной ответственности и взыскания убытков работают эффективно, перекладывая долги компании на лиц, принимавших решения.

