Проект перегрузочного комплекса на базе речного порта на Ямале

Вопросы развития мультимодального логистического центра на базе речного порта в Ямало-Ненецком автономном округе рассмотрели на первом заседании межведомственной рабочей группы в Росморречфлоте. Как сообщает пресс-служба агентства, создание перегрузочного комплекса будет способствовать освоению новых месторождений в Арктической зоне России.

Работа проводится в соответствии с поручением помощника Президента России и Председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева по развитию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и его дальнейшей интеграции в Трансарктический транспортный коридор.

Представители отраслевых предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа дадут свои предложения в проект «дорожной карты» с указанием основных этапов реализации перегрузочного комплекса с учётом планов модернизации речной инфраструктуры в регионе.

Рассматривается вариант размещения перегрузочного комплекса в районе Лабытнанги на базе существующей портовой инфраструктуры Салехардского речного порта и промышленного индустриального парка «Обской причал».

Территориальная близость к перспективным центрам добычи, выход на Северный морской путь, наличие необходимой инфраструктуры позволит обеспечить доставку оборудования для освоения арктических месторождений.

Ранее в августе 2025 года помощник Президента России, Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провёл совещание по развитию Обь-Иртышского бассейна и модернизации инфраструктуры Салехардского речного порта и поручил обеспечить взаимосвязанное развитие транспортного комплекса и промышленного производства.

Для координации проектов, а также анализа объёмов и номенклатуры грузов, состояния существующей портовой инфраструктуры, пропускной способности и транспортных схем сформированы межведомственные рабочие группы, куда входят представители Росморречфлота, региональных правительств, судоходных и промышленных компаний. В настоящее время утверждено 6 «дорожных карт» по реализации проектов перегрузочных комплексов.

Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО