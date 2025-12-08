Информационно-аналитическое агентство
Проект перегрузочного комплекса на базе речного порта на Ямале
08.12.2025

Проект перегрузочного комплекса на базе речного порта на Ямале

    • Вопросы развития мультимодального логистического центра на базе речного порта в Ямало-Ненецком автономном округе рассмотрели на первом заседании межведомственной рабочей группы в Росморречфлоте. Как сообщает пресс-служба агентства, создание перегрузочного комплекса будет способствовать освоению новых месторождений в Арктической зоне России.

    Работа проводится в соответствии с поручением помощника Президента России и Председателя Морской коллегии РФ Николая Патрушева по развитию Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей и его дальнейшей интеграции в Трансарктический транспортный коридор.

    Представители отраслевых предприятий Ямало-Ненецкого автономного округа дадут свои предложения в проект «дорожной карты» с указанием основных этапов реализации перегрузочного комплекса с учётом планов модернизации речной инфраструктуры в регионе.

    Рассматривается вариант размещения перегрузочного комплекса в районе Лабытнанги на базе существующей портовой инфраструктуры Салехардского речного порта и промышленного индустриального парка «Обской причал».

    Территориальная близость к перспективным центрам добычи, выход на Северный морской путь, наличие необходимой инфраструктуры позволит обеспечить доставку оборудования для освоения арктических месторождений.

    Ранее в августе 2025 года помощник Президента России, Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев провёл совещание по развитию Обь-Иртышского бассейна и модернизации инфраструктуры Салехардского речного порта и поручил обеспечить взаимосвязанное развитие транспортного комплекса и промышленного производства.

    Для координации проектов, а также анализа объёмов и номенклатуры грузов, состояния существующей портовой инфраструктуры, пропускной способности и транспортных схем сформированы межведомственные рабочие группы, куда входят представители Росморречфлота, региональных правительств, судоходных и промышленных компаний. В настоящее время утверждено 6 «дорожных карт» по реализации проектов перегрузочных комплексов.

    Фото: пресс-служба губернатора ЯНАО


    18.03.2025
    Проект развития перегрузочного комплекса на реке Лене
    Проект «дорожной карты» проекта рассмотрели на заседании рабочей группы в Росморречфлоте.
    Нижний Бестяхперегрузочный комплексРосморречфлотЯкутия
    0
    21.03.2025
    Канал имени Москвы закольцуют с автомобильным и жд транспортом
    Проект планируется начать в 2026 году
    АвтотранспортЖелезная дорогаКанал имени Москвы Московская область
    0


  •  




