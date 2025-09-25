На автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс будет запущена процедура электронной очереди

В соответствии с распоряжением Правительства России с 1 октября 2025 года, на автомобильном пункте пропуска Верхний Ларс (российско-грузинская граница) будет развернута система резервирования времени (электронная очередь), сообщает пресс-служба правительства РФ,

Это позволит упорядочить потоки движения и ускорить время прохождения государственной границы. В настоящее время завершаются работы по настройке специализированного оборудования, все межведомственные согласования получены. Минтрансом России совместно с ФГКУ «Росгранстрой» продолжается информирование перевозчиков о начале работы системы резервирования.