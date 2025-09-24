Информационно-аналитическое агентство
Новый земснаряд готов к работе в Енисейском бассейне
24.09.2025

Новый земснаряд готов к работе в Енисейском бассейне

    • Дизельный земснаряд проекта Ц490ДМ1 производительностью 500 куб. м/час пополнил флот Администрации «Енисейречтранс», сообщает пресс-служба Росморречфлота.

    Он предназначен для разработки, транспортирования и укладки грунта гидравлическим способом при дноуглубительных работах.

    Земснаряд поможет устранить лимитирующие участки и обеспечить гарантированные глубины для движения судов по востребованным маршрутам на внутренних водных путях.

    Судно построено на Цимлянском судомеханическом заводе по программе льготного лизинга. Проект Ц490ДМ1 оснащен фрезерным и гидравлическим рыхлителем и подходит для разработки грунтов на глубине от 1 до 12 м.

    Применятся система NoniusCSD, которая осуществляет оперативный учёт производительности земснаряда, контроль положения судна в реальном времени, удалённый контроль технологического процесса.

    Мощность привода главного насоса – 746 кВт

    Производительность по воде – 3 тыс. куб. м/ч

    Подготовительные работы по грунту – 500 куб. м/ч

    Фото: Росморречфлот


  •  




