Аналитический дайджест SeaNews, 23-27 июня 2025

Мировой контейнерный рынок

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 25, 2025

На 25 неделе 2025 года ставки на исследуемых трейдах выросли.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 25 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 25 неделе 2025 года относительно показателя прошлой недели снизился на 7% и составляет 3279 долларов за 40-футовый контейнер.

Контейнерооборот портов Китая в январе-апреле 2025

В январе-апреле этого года контейнерооборот портов Китая, включая морские и речные, по данным Министерства транспорта КНР, вырос на 7,9%.

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI, 26 неделя 2025

Мировой контейнерный индекс Drewry WCI (World Container Index) на 26 неделе 2025 года относительно показателя прошлой недели снизился на 9%.

Российский транспортный сектор

Грузооборот российских портов в мае 2025 снизился на 3,3%

Согласно имеющимся официальным данным, экспорт, на который в мае 2025 года приходилось 78,4% всего грузооборота, уменьшился на 5,1%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях

В мае 2025 года контейнерооборот портов Балтийского бассейна снизился относительно показателя мая 2024 года на 5,8%.

Контейнерооборот Балтийского бассейна в мае 2025 снизился на 5,8%

Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, экспорт сократился на 4,7%.

Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2025 в деталях

В мае 2025 года грузооборот портов Балтийского бассейна сократился на 4,7% относительно показателя 2024 год.

Грузооборот Балтийского бассейна в мае 2025: снизилась перевалка угля и кокса

Импорт вырос на 26,5%.

Экспортные перевозки удобрений по жд, 5 месяцев 2025

Экспортные перевозки удобрений по сети РЖД по итогам первых 5 месяцев 2025 года выросли на 32,7%.

Контейнерооборот Азово-Черноморского бассейна в мае 2025 в деталях

В мае 2025 года контейнерооборот портов Азово-Черноморского бассейна вырос на 31,1%.

Экспорт по жд черных металлов, 5 месяцев 2025

Перевозки чёрных металлов на экспорт в январе-мае выросли на 14,1%.

Товарооборот

Товарооборот Россия – Армения в январе-апреле 2025 года

По данным статистического комитета Республики Армения, поставки из Армении в Россию в январе-апреле 2025 года составили 891,4 млн долларов.

Внешняя торговля РФ в январе-апреле 2025 года

Центральный банк РФ опубликовал данные по внешней торговле РФ по методологии платежного баланса за январь-апрель 2025 года.

Грузоперевозки по жд между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2025

По данным Евростата, объем грузовых перевозок по железной дороге между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2025 года составил 1,14 млн тонн.

Грузовые автоперевозки между Россией и Евросоюзом, январь-апрель 2025

По данным Евростата, объем грузовых автоперевозок между Россией и Евросоюзом в январе-апреле 2025 года составил почти 985 тыс. тонн.

Порты

Грузооборот речных портов Китая в январе-апреле 2025

По данным Министерства транспорта КНР, грузооборот всех портов Китая в январе-апреле этого года увеличился на 3,7% по сравнению с показателем аналогичного периода 2024 года.

Фрахтовый рынок

Фрахтовый рынок Азовского и Каспийского моря, 26 неделя, 2025

Ставки на меняются пятую неделю подряд.

Фрахтовый рынок Черного моря, 26 неделя, 2025

На 26 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерна из порта Новороссийск партиями 30 тыс. тонн судами типа Handymax и партиями 50 тыс. тонн судами типа Panamax на отдельные направления подросли.

Фрахтовый рынок Балтийского моря, неделя 26, 2025

На 25 неделе фрахтовые ставки на перевозку зерновых грузов балкерами из исследуемых балтийских портов почти на все направления снизились.

Фрахтовый рынок Дальнего Востока, неделя 26, 2025

Фрахтовые ставки на перевозку зерновых балкерами из порта Владивосток в направлении северных и южных портов Китая не изменились.

Бункерный рынок

Обзор мирового рынка бункеровки. 25 неделя 2025

На 25 неделе 2025 года цены на бункерное топливо во всех исследуемых портах существенно увеличились.

Фото: Росморречфлот