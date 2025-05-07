Правительство утвердило особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры

Правительством Российской Федерации утверждены разработанные Минтрансом России особенности защиты объектов транспортной инфраструктуры от угроз совершения актов незаконного вмешательства с использованием беспилотных аппаратов.

Как сообщается на сайте Минтранса, к таким объектам, в частности, отнесены: морские терминалы, работающие с опасными грузами; порты, расположенные на внутренних водных путях, в которых ведется перевалка грузов повышенной опасности; судоходные гидротехнические сооружения; аэропорты и аэродромы гражданской авиации, а также железнодорожные вокзалы первой и второй категории; железнодорожные станции, на которых ведется погрузочно-разгрузочная деятельность с опасными грузами; автовокзалы первой и второй категории. Дополненный перечень таких объектов утвержден постановлением правительства от 27.11.2024 №1632.

Субъектам транспортной инфраструктуры предстоит определить на основании оценки уязвимости границы и конфигурацию зоны безопасности, обеспечить выставление постов наблюдения за воздушной, наземной и водной обстановкой и постов противодействия беспилотным аппаратам из числа работников транспортной безопасности. Также необходимо оснастить объекты инженерными сооружениями и специальными техническими средствами противодействия беспилотным аппаратам.

«Кроме того, будет обеспечено взаимодействие с войсковыми частями Вооруженных Сил, привлекаемыми для решения задач противовоздушной обороны. Не реже 1 раза в год субъекты транспортной инфраструктуры должны обеспечить учения и тренировки по оповещению об угрозах и действиям сил обеспечения транспортной безопасности», — говорится в пресс-релизе.

Ранее Минтрансом был принят ряд других мер по защите объектов транспортной инфраструктуры от беспилотных аппаратов. Работники подразделений транспортной безопасности наделены правом пресечения функционирования беспилотных аппаратов для защиты от актов незаконного вмешательства. Также утвержден порядок принятия решения о пресечении деятельности беспилотников и определен перечень должностных лиц подразделений транспортной безопасности, уполномоченных на принятие такого решения.

Средства обнаружения и противодействия беспилотным аппаратам отнесены к специальным техническим средствам, используемым подразделениями транспортной безопасности. Как следствие, это исключило длительные процедуры сертификации таких техсредств.

При этом, в целях подавления или преобразования сигналов дистанционного управления беспилотными летательными аппаратами подразделения транспортной безопасности должны использовать исключительно те средства радиоэлектронного подавления, которые приняты на снабжение Вооруженными Силами Российской Федерации или рекомендуемые Минобороны России.

Фото с сайта Минтранса