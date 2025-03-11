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Тише едешь...
11.03.2025

Тише едешь…

    • Суда, занятые на deep sea перевозках, ходят все медленнее, в первом квартале этого года побит очередной рекорд тихоходности, сообщает Splash24/7 со ссылкой на Clarksons Research.

    Особенно явно эта тенденция проявляется в тех сегментах, которые в первые месяцы этого года испытывали коммерческие трудности.

    Так, в сегменте СПГ-газовозов, ставки на которые в этом году упали до исторического минимума, средние скорости снижены в сравнении с 2024 годом на 2% до 14,6 узла.

    Балкеры замедлились на 1,7% до 10,7 узла, танкеры-продуктовозы – также на 1,7% до 11,2 узла. Все это рекордно низкие значения скорости.

    С одной стороны, снижая скорость, судовладельцы преследуют цель максимально задействовать провозные мощности в условиях сложной рыночной конъюнктуры, а, с другой стороны, так они достигают соответствия экологическим требованиям, таким как Carbon Intensity Indicator.

    С»амый эффективный способ уменьшить климатическое воздействие от морских перевозок – это снизить скорость судов. Снижение скорости судна на 10% может сократить выбросы во время рейса на 20%», – приводит Splash24/7 слова представителя Clean Shipping Coalition Джона Маггза.

    Согласно последнему отчету Clarksons тенденция к снижению скорости судов наблюдается уже давно, сейчас суда ходят на 20-30% медленнее, чем в 2008 году.

    Фото: Shipspotting / Rico Voss


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