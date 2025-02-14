Видеоподкаст «Что нужно знать про «Честный знак»?», где руководители таможенного отдела и отдела продаж NOVELCO рассмотрят главные вопросы про маркировку «Честный знак», пройдет онлайн 20 февраля в 11:00.

ТОП-менеджмент таможенного отдела и отдела продаж NOVELCO в прямом эфире разберут основные вопросы и проблемы, с которыми импортеры сталкиваются в своей работе с маркировкой «Честный знак». Ведь сейчас все больше и больше товарных групп попадают под данную обязательную процедуру, а значит вопросов по таким нововведениям возникает очень много.

На видеоподкасте руководители в деталях разберут следующие аспекты маркировки:

Что конкретно, а главное, для чего нужно маркировать?

Какие товары уже попали под обязательную маркировку «Честный знак» и какие ещё товарные категории попадут под маркировку в 2025 году?

ТОП-5 ошибок импортеров при работе с маркировкой.

Несвоевременно, некорректно, неправильно…

Что делать, чтобы избежать штрафов за маркировку товара?

Проверка, КИЗы, мониторинг.

В прямом эфире руководители таможенного отдела и отдела продаж Вячеслав Заливашенко и Олег Савинов также ответят на все интересующие вас вопросы по маркировке.

Ждем вас онлайн!

Требуется регистрация по ссылке https://my.mts-link.ru/j/novelco/1215251659

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