«Волга-Днепр» доставила медицинские оборудование

Авиакомпания «Волга-Днепр» поделилась опытом организации срочной доставки разнопрофильного медицинского оборудования из Китая в Россию.

Как сообщили SeaNews в компании, в период с 12 по 14 декабря было выполнено три чартерных рейса на Ан-124-100 для транспортировки более 130 тонн высокотехнологичных приборов и систем для последующей доставки в больницы Москвы и Московской области.

В рамках масштабной реновации медицинских учреждений столичные и подмосковные больницы получили современное оборудование: автоматизированные системы дозирования лекарственных препаратов, системы упаковки капсул и автоматического отсчета капсул, ленточные конвейеры для упаковывания лекарств, автоматические системы для смешивания и дозирования лекарств, холодильные камеры для хранения лекарств при различном температурном режиме и многое другое.

«Традиционно декабрь самый загруженный месяц в году. Мы прекрасно понимаем, что из-за срывов сроков многие заказчики приходят к нам именно в ноябре-декабре. Наша команда всегда готова к таким запросам, при наличии доступности самолетов мы оперативно согласовываем рейсы и ставим их в расписание. В данном случае рейсы были в расписании через три дня после поступления запроса», – прокомментировал Владимир Калдин, коммерческий директор авиакомпании «Волга-Днепр».

Специалисты авиакомпании оказали услуги по таможенному оформлению и обработке груза в аэропорту вылета, экспедированию на складе прибытия и последней миле.

Отметим, авиадоставка используется либо для очень дорогих, либо для очень срочных грузов. В данном случае сошлись оба эти фактора, плюс можно предположить, что получателю было критично закрыть все документы по поставке и отчитаться за освоение выделенных на модернизацию средств именно в текущем году.

Фото: «Волга-Днепр»