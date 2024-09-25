В Минтрансе создан Экспертный совет по вопросам морского и речного флота

В Минтрансе России создан Экспертный совет по вопросам морского и речного флота. Министр транспорта Роман Старовойт провел первое заседание Экспертного совета, сообщает пресс-служба ведомства.

После проведения министром транспорта нескольких предварительных встреч с профессионалами отрасли по его инициативе для решения проблем развития морского и речного флота был организован Экспертный совет. Основной целью сформированного Совета является содействие поиску эффективных решений в области развития морского и речного флота, максимальное использование транзитного потенциала России.

Как отметил Р.Старовойт, подобный формат работы наиболее продуктивен для поиска решения конкретных задач отрасли. «Сегодня проводим первое ежеквартальное заседание для определения дальнейших направлений нашей деятельности. Нам важно выработать подходы, чтобы в будущем систематизировать работу Совета и сделать ее максимально полезной для всех», – сказал глава ведомства.

На первом этапе Экспертным советом будет утвержден план рассмотрения комплекса вопросов, требующих особого внимания отрасли. Среди приоритетных направлений – определение целей, задач и механизмов развития национального торгового флота в документах стратегического планирования Российской Федерации, создание эффективного механизма страхования ответственности морских перевозчиков, совершенствование мер господдержки строительства судов, развитие международного сотрудничества и другие.

Фото: пресс-служба Минтранса