Приоритеты системы стратегического планирования сменились

Российский логистический рынок находится в точке перелома. Об этом заявил директор Департамента стратегического развития Министерства транспорта РФ Артур Карлов на пленарной сессии «Большая Евразия: экономическая и транспортная интеграция» в рамках 28-й международной выставки транспортно-логистических услуг TransRussia. По его словам, рынок находится на этапе сокращения горизонтов оперативного планирования.

«Мы сегодня находимся в интересном, переломном, моменте – необходимо пересмотреть стратегические приоритеты, – сказал А.Карлов. – Система сложилась в предыдущие годы. И транспортная стратегия, и национальные проекты – они все формировались немного в других условиях – мир изменился и вступил в полосу волатильности и неопределенности, в новый политический цикл».

А.Карлов отметил, что систему стратегического планирования необходимо сделать более гибкой. «Она должна соответствовать вызовам сегодняшнего дня, один из которых – неопределенность. Так, в национальный проект «Безопасные и качественные дороги», разработанный на период 2019-2030 годы, закладывались такие посылы, которые уже утратили свою актуальность, именно со стороны развития инфраструктуры в направлении Европы, в первую очередь, стояла задача по сокращению времени транзита между Россией и странами Европейского союза».

Разворот российского рынка на Восток сделал неактуальными некоторые предыдущие приоритеты, констатировл А.Карлов. «Сегодня очевидно, что эти приоритеты не могут считаться основными для транспортной системы России, есть другие направления».

Фото: SeaNews