Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга

Правительство продолжает создавать условия для сокращения административной нагрузки на бизнес за счёт использования современных инструментов контроля. Принято решение продлить сроки проведения эксперимента по внедрению таможенного мониторинга, сообщает пресс-служба правительства РФ. Он продлится до 1 ноября 2025 года. Кроме того, будет расширено число его участников. Постановление об этом от 19 июня 2024 года №820 подписано. Мониторинг как инструмент контроля уже действует в налоговой отрасли и успел доказать свою эффективность.

Теперь в этом эксперименте смогут участвовать не только уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, но и организации, совершающие таможенные операции и отнесённые Федеральной таможенной службой к категории низкого уровня риска (исходя из оценки вероятности нарушения организацией таможенного законодательства).

Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга стартовал 3 апреля 2023 года. В его рамках единая автоматизированная информационная система таможенных органов в автоматическом режиме сверяет информацию из таможенных деклараций, подаваемых участниками эксперимента, со сведениями из их внутренних систем учета товаров. Для этого участники эксперимента предоставляют таможенникам доступ к своим информационным ресурсам.

Если система выявляет несоответствие в данных, компания получает информацию о рисках и предложение самостоятельно оценить и устранить их. Взамен участники эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок, а значит, сокращение издержек на их сопровождение.

В налоговой сфере мониторинг как форма контроля начал применяться с 2015 года. В рамках эксперимента эта практика стала внедряться и в таможенной сфере.

Говоря о принятом решении на заседании правительства 20 июня, премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что президент особо отмечал необходимость расширения внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами и развития нужных для такого сотрудничества инфраструктур.

«Это комплексная задача, и одно из направлений – сокращение административной нагрузки на добросовестный бизнес, в том числе за счёт использования современных инструментов контроля», – сказал глава кабмина.

Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 16 февраля 2023 года №240.