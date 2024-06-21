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Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга
21.06.2024

Продлены сроки эксперимента по внедрению системы таможенного мониторинга

    • Правительство продолжает создавать условия для сокращения административной нагрузки на бизнес за счёт использования современных инструментов контроля. Принято решение продлить сроки проведения эксперимента по внедрению таможенного мониторинга, сообщает пресс-служба правительства РФ. Он продлится до 1 ноября 2025 года. Кроме того, будет расширено число его участников. Постановление об этом от 19 июня 2024 года №820 подписано. Мониторинг как инструмент контроля уже действует в налоговой отрасли и успел доказать свою эффективность.

    Теперь в этом эксперименте смогут участвовать не только уполномоченные экономические операторы и компании – резиденты промышленных кластеров, но и организации, совершающие таможенные операции и отнесённые Федеральной таможенной службой к категории низкого уровня риска (исходя из оценки вероятности нарушения организацией таможенного законодательства).

    Эксперимент по внедрению таможенного мониторинга стартовал 3 апреля 2023 года. В его рамках единая автоматизированная информационная система таможенных органов в автоматическом режиме сверяет информацию из таможенных деклараций, подаваемых участниками эксперимента, со сведениями из их внутренних систем учета товаров. Для этого участники эксперимента предоставляют таможенникам доступ к своим информационным ресурсам.

    Если система выявляет несоответствие в данных, компания получает информацию о рисках и предложение самостоятельно оценить и устранить их. Взамен участники эксперимента могут рассчитывать на снижение числа очных проверок, а значит, сокращение издержек на их сопровождение.

    В налоговой сфере мониторинг как форма контроля начал применяться с 2015 года. В рамках эксперимента эта практика стала внедряться и в таможенной сфере.

    Говоря о принятом решении на заседании правительства 20 июня, премьер-министр Михаил Мишустин напомнил, что президент особо отмечал необходимость расширения внешнеэкономического взаимодействия с дружественными странами и развития нужных для такого сотрудничества инфраструктур.

    «Это комплексная задача, и одно из направлений – сокращение административной нагрузки на добросовестный бизнес, в том числе за счёт использования современных инструментов контроля», – сказал глава кабмина.

    Подписанным документом внесены изменения в постановление Правительства от 16 февраля 2023 года №240.


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