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В портах начинают проверять моряков на оспу обезьян
28.08.2024

В портах начинают проверять моряков на оспу обезьян

    • Порты в различных странах мира начинают вводить обязательные проверки на оспу обезьян для членов экипажей судов в связи со вспышкой этого заболевания.

    Как сообщает Splash24/7, такие тесты уже проводятся, в частности, в Сингапуре, Китае, Индии, Бангладеш и Уругвае. Проверки обязательны для членов экипажей судов, вернувшихся недавно из Африки, где обнаружен новый, более заразный штамм вируса этого заболевания.

    На прошлой неделе в Аргентине посадили на карантин весь экипаж судна после того, как у одного из моряков были обнаружены высыпания на коже. Позже выяснилось, что у него была ветрянка.

    Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.

    Фото: RayBiotech


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