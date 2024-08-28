В портах начинают проверять моряков на оспу обезьян

Порты в различных странах мира начинают вводить обязательные проверки на оспу обезьян для членов экипажей судов в связи со вспышкой этого заболевания.

Как сообщает Splash24/7, такие тесты уже проводятся, в частности, в Сингапуре, Китае, Индии, Бангладеш и Уругвае. Проверки обязательны для членов экипажей судов, вернувшихся недавно из Африки, где обнаружен новый, более заразный штамм вируса этого заболевания.

На прошлой неделе в Аргентине посадили на карантин весь экипаж судна после того, как у одного из моряков были обнаружены высыпания на коже. Позже выяснилось, что у него была ветрянка.

Всемирная организация здравоохранения объявила эпидемию оспы обезьян чрезвычайной ситуацией, представляющей опасность для всего мира.

Фото: RayBiotech