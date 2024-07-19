Экипажам российских судов продлят нулевую ставку по страховым взносам

Правительство РФ подготовило законопроект о продлении нулевой ставки по страховым взносам, которые начисляются на выплаты экипажам судов из Российского международного реестра. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства РФ 18 июля.

«Уже больше 10 лет действует нулевая ставка. В результате количество зарегистрированных в реестре судов выросло почти в 2,5 раза, а численность плавсостава превысила 16 тыс. человек», – цитирует пресс-служба правительства М.Мишустина.

По поручению главы государства разработан законопроект о продлении такой льготы. Реализация этой инициативы поможет увеличить долю судов под флагом нашей страны в мировом торговом флоте. Такая цель поставлена в Морской доктрине Российской Федерации.

Предполагается, что благодаря этой мере у морских транспортных компаний останется дополнительно около 14 млрд рублей, что укрепит их экономические возможности, в том числе по выплате заработной платы.

Фото: пресс-служба правительства РФ