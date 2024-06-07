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Работа и будни первого в России СПГ-бункеровщика «Дмитрий Менделеев»
07.06.2024

Работа и будни первого в России СПГ-бункеровщика «Дмитрий Менделеев»

    • «Газпромнефть Марин Бункер» поделился сюжетом о работе первого российского СПГ-бункеровщика «Дмитрий Менделеев», снятом телеканалом «Ямал 1».

    Напомним, «Дмитрий Менделеев» был спущен на воду в декабре 2020 года. Первую операцию по бункеровке судна сжиженным природным газом он выполнил в сентябре 2022 года. 

    СПГ-бункеровщик может перевозить до 5800 куб. м природного газа в сжиженном состоянии.

    Длина судна составляет 100 м, ширина – 19 м, максимальная скорость – 13,5 узлов. Бункеровщик имеет ледовый класс Arc4 и может работать в однолетних льдах толщиной до 0,8 м.

    Видео: Телеканал «Ямал 1»


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