Работа и будни первого в России СПГ-бункеровщика «Дмитрий Менделеев»

«Газпромнефть Марин Бункер» поделился сюжетом о работе первого российского СПГ-бункеровщика «Дмитрий Менделеев», снятом телеканалом «Ямал 1».

Напомним, «Дмитрий Менделеев» был спущен на воду в декабре 2020 года. Первую операцию по бункеровке судна сжиженным природным газом он выполнил в сентябре 2022 года.

СПГ-бункеровщик может перевозить до 5800 куб. м природного газа в сжиженном состоянии.

Длина судна составляет 100 м, ширина – 19 м, максимальная скорость – 13,5 узлов. Бункеровщик имеет ледовый класс Arc4 и может работать в однолетних льдах толщиной до 0,8 м.

Видео: Телеканал «Ямал 1»