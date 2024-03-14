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Правительство вносит изменения в схему территориального планирования
14.03.2024

Правительство вносит изменения в схему территориального планирования

    • Правительство вносит изменения в схему территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденную распоряжение правительства РФ от 6 мая 2015 года за №816-р, (в части трубопроводного транспорта). Соответствующее распоряжение №579-р от 12 марта 2024 года подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.

    Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации, изменения коснулись приложения №4 распоряжения, в котором исключаются позиции 14 и 135, и дополняется схема позицией 368. Данная позиция включает «Газопровод – отвод Волхов – Мурманск – Белокаменка». Проектный объем транспортировки газа по газопроводу составит 41,2 млрд куб. метров в год. Цель строительства газопровода – обеспечение природным газом проекта по производству сжиженного природного газа «Мурманский СПГ» и потребителей Республики Карелия и Мурманской области.

    Распоряжение правительства РФ №579-р от 12 марта 2024

     


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