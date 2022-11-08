Информационно-аналитическое агентство
Купить доступ
Eng
Купить доступ
Войти
Обзор мирового рынка бункеровки. 45 неделя 2022
08.11.2022

Обзор мирового рынка бункеровки. 45 неделя 2022

  • Станьте нашим подписчиком, чтобы получить доступ к отраслевым аналитическим  материалам.

    Купить подписку

    Что дает подписка на SeaNews?

    Доступ к регулярной и оперативной аналитике и статистике рынка морских грузовых перевозок.

    Доступ к регулярно обновляемым онлайн аналитическим сервисам ПОРТСТАТ (являются прекрасным и незапаздывающим индикатором рынка морских перевозок в т.ч. в Вашем регионе).

    Доступ к уникальным авторским аналитическим материалам сайта SeaNews.

    Архив сайта с 2000 года и полнотекстовый поиск откроет для Вас ретроспективу происходившего в отрасли.

    Примеры аналитических материалов, состав и периодичность выпуска смотрите здесь

    Наши подписчики:


    • Добавить комментарий

    Новости по теме
    27.05.2022
    Все ро-ро терминалы в январе-апреле 2022 года
    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, за январь-апрель 2022 года объем перевалки накатных грузов (ро-ро) в морских портах России снизился на 37,4%.
    Только для подписчиков
    2022ПОРТСТАТПортыРо-ро
    0
    21.10.2022
    Роттердам снизил контейнерооборот
    В порту отмечают существенные изменения с точки зрения номенклатуры, обусловленные геополитическими факторами
    2022ГрузооборотКонтейнерооборотРоттердам
    0
    30.05.2022
    Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в апреле 2022
    В апреле 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна снизился на 14,3% относительно показателя апреля 2021 года.
    Только для подписчиков
    2022Дальневосточный бассейнКонтейнерооборотПОРТСТАТ
    0
    21.09.2022
    Грузооборот Балтийского бассейна в августе 2022
    В августе 2022 года грузооборот портов Балтийского бассейна снизился на 6% относительно показателя аналогичного […]
    Только для подписчиков
    2022Балтийский бассейнГрузооборотПОРТСТАТ
    0
    03.11.2022
    Грузооборот российского транспорта, 9 месяцев 2022: авиаперевозки сократились более чем наполовину
    По итогам 9 месяцев 2022 года совокупный объем перевозок грузов российским транспортом составил порядка […]
    2022РоссияТранспортный сектор
    0
    11.01.2022
    СПГ-танкеры меняют курс
    И перенаправляются из Азии на Европу
    Азия ГазЕвропаСПГ
    0


  •  




    • Контейнерные перевозки Показать всё
    08.11.2022 Контейнерооборот Ирана, итоги 9 месяцев 2022
    08.11.2022 Безработные контейнеровозы на 24 октября 2022 года
    07.11.2022 Новый сервис новой линии
    07.11.2022 Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 44, 2022
    07.11.2022 Maersk намерен производить «зеленое» топливо
    02.11.2022 Новый deep sea сервис Россия – Китай через Суэцкий канал
    Госрегулирование Показать всё
    03.11.2022 На МТК «Север – Юг» упростят таможенные процедуры
    01.11.2022 Министр транспорта рассказал о развитии транспортно-логистических коридоров
    31.10.2022 МТК «Север – Юг» как альтернатива Суэцу
    21.10.2022 Ратифицировано Соглашение об особенностях применения обеспечения исполнения обязанности по уплате таможенных пошлин
    21.10.2022 О поручениях В.Путина по итогам Восточного экономического форума
    19.10.2022 Три триллиона на три года
    Вакансии Показать всё
    05.03.2022 Вакансии в компании НЭКО ЛАЙН АЗИЯ в Петербурге
    13.08.2020 Вакансия судового агента в MSC на Дальнем Востоке
    16.01.2020 Вакансии в «Оверсиз» в Петербурге
    11.10.2018 Требуется генеральный директор
    03.10.2018 Вакансия в ООО «Оверсиз Фрейт Эйдженси» г. Москва
    28.08.2018 Менеджер по организации экспортных перевозок в FMG Shipping and Forwarding
  • Войти