Новая специализированная контейнерная линия

В Гамбурге создана новая контейнерная линия, которая будет специализироваться на транспортировке 53-футовых контейнеров, – CARRIER53’ Shipping GmbH.

По данным Splash, компания учреждена при поддержке немецкой Lotus Containers, занимающейся лизингом контейнеров. Виллем-Александер Доус, CEO Lotus Containers, является одновременно CEO и управляющим партнером CARRIER53’.

На данный момент компания предлагает перевозку между тремя портами в Китае – Циндао, Тайцаном и Хумэнем – и двумя в США – Портлендом и Лос-Анжелесом.

Согласно информации, размещенной на сайте компании, он оперирует шестью собственными и зафрахтованными судами, – «Whale Shark», «Shanghai Pearl», «UBC Tampa», «UBC Tarragona», «Xinyihai55» и «UBC Tokyo».

Hamburg has a new container shipping designed specifically to shift 53 foot containers across the Pacific.

Фото: Shipspotting