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Первый в навигацию 2022 караван в Певеке
27.07.2022

Первый в навигацию 2022 караван в Певеке

    • 26 июля в морской порт Певек прибыл первый караван судов в навигацию этого года. Как сообщается на сайте Росморречфлота, три теплохода под проводкой атомного ледокола «Сибирь» доставили в самый северный морской порт России генгруз, материалы и оборудование для строительных и горнодобывающих компаний и партию продовольствия, включая социально значимые грузы. Также в Певек доставили продукты для муниципального торгового предприятия и коммерческих организаций.

    Т/х «Михаил Бритнев» привез 3,7 тыс. тонн грузов, т/х «Северный проект» выгрузил 14,3 тыс. тонн, т/х «Арктика-22» – 407 тонн, еще 5,3 тыс. тонн на его борту – транзитный груз.

    В ближайшее время в Певеке ожидают следующего с восточного направления теплоход «ФЕСКО Улисс», который прошёл пролив Лонга и не смог двигаться дальше из-за сложной ледовой обстановки. Сейчас к судну идёт атомоход «Сибирь», на борту т/х «ФЕСКО Улисс» 10,7 тыс. тонн грузов.

    Позже в Певеке ожидают вышедший из Находки «ФЕСКО Парис». С западного направления идут «Ямал Ирбис», «Инженер Трубин», «Мыс Флора» и «РЗК Константа», которые отправились из Архангельска.

    Фото: сайт Росморречфлота

     

     


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