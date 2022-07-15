Сокращение в Wärtsilä

Финская инжиниринговая компания Wärtsilä планирует сократить производство в Триесте (Италия). В связи с этим 450 сотрудникам грозит увольнение, говорится в заявлении компании.

По оценкам Wärtsilä, к 2025 полная ежегодная экономия затрат составит порядка 35 млн евро году, в то время как затраты на оптимизацию производства, как ожидается, составят около 130 млн евро.

Компания заявила, что планирует централизовать производство четырехтактных двигателей в Финляндии.

Как отмечают в Wärtsilä, запланированные изменения не должны повлиять на линейку производимых двигателей, уровень обслуживания и обязательства перед клиентами останутся неизменными. «Цепочка поставок останется в основном такой же, как и сейчас, включая наших итальянских поставщиков», — уточнили в компании.

Фото: Wärtsilä