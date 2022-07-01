Грузооборот российского транспорта, 5 месяцев 2022: перевозки воздушным транспортом сократились почти в 2 раза

Объем перевозок грузов российским транспортом по итогам января-мая 2022 года снизился на 0,3% и достиг 2,92 млрд тонн.

По данным Росстата, объем перевозок автотранспортом за 5 месяцев этого года составил 1,91 млрд тонн – на 0,7% больше, чем годом ранее.

Перевозки железнодорожным транспортом по итогам отчетного периода 2022 года составили 515,4 млн тонн – на 2% меньше показателя января-мая прошлого года.

Транспортировка трубопроводным транспортом составила 472,4 млн тонн, что ниже уровня 5 месяцев прошлого года на 2,6%.

В том числе объем прокачки газопроводным транспортом уменьшился на 9,1% и составил 234,6 млн тонн. В то же время прокачка нефтепроводным транспортом увеличилась на 4,3% (до 219,4 млн тонн), нефтепродуктопроводным — на 7,1% (до 18,4 млн тонн).

Перевозки морским транспортом за 5 месяцев 2022 года составили 9,4 млн тонн – на 5,8% больше, чем годом ранее.

Перевозки внутренним водным транспортом составили 21,4 млн тонн – на 4,9% больше показателя 5 месяцев 2021 года.

Объем перевозок воздушным транспортом составил 0,27 млн тонн. По сравнению с показателем 5 месяцев 2021 года перевозки воздушным транспортом сократились на 45,8%.

В мае в сравнении с показателем предыдущего месяца суммарный грузооборот российского транспорта вырос на 6,4%. Самый существенный рост наблюдается в перевозках внутреннего водного транспорта – в 2,2 раза.

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