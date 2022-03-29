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Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%
29.03.2022

Контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна в феврале 2022 года вырос на 33,6%

    • В феврале 2022 года контейнерооборот портов Дальневосточного бассейна увеличился на 33,6% относительно показателя февраля 2021 года.

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    reklama kontejnery2 Контейнерные перевозки, Новости, Отраслевая аналитика, Отраслевая аналитика

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    Согласно данным аналитического онлайн-сервиса SeaNews ПОРТСТАТ, положительная динамика наблюдается по всем направлениям. Каботаж вырос на 27,1%, экспорт – на 42%. В импорте было перевалено на 47,9% больше, чем годом ранее. Транзита в феврале 2022 года не было.

    Доля Дальневосточного бассейна в общем контейнерообороте всех морских портов России в феврале 2022 года соответствовала 39,1%.

    Груженых контейнеров было обработано на 24,6% больше, чем в феврале 2021 года. Из общего объема груженых 5,9% приходилось на рефконтейнеры, 94,1% – на сухие. 58% груженых контейнеров прошло в импорте, 22,5% – в экспорте и 19,5% – в каботаже.

    Перевалка порожних контейнеров выросла на 64,4%.

    В феврале 2022 года доля порта Владивосток в общем контейнерообороте Дальневосточного бассейна составляла 58,7%, Восточный обработал 25,9%, на Корсаков приходилось 5,8%.

    Более подробная статистика контейнерооборота портов Дальневосточного и других бассейнов доступна по подписке.


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