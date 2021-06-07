Почему лидеры обыгрывают свою отрасль в кризис

Что отличает лидеров отрасли, которые системно обыгрывают свои отрасли по созданию долгосрочной стоимости для своих акционеров в кризис, рассказал управляющий директор консалтинговой компании BCG Кирилл Туишев в ходе панельной дискуссии «Трансформация бизнеса как источник экономического роста» на полях ПМЭФ-2021.

В прошлом году, на пике кризиса, BCG провела исследование, охватив порядка двух тысяч компаний. «Посмотрели их результаты за последние 25 лет поквартально, чтобы понять, что отличает лидеров, которые системно обыгрывают свои отрасли по созданию долгосрочной стоимости для своих акционеров, – сказал К.Туишев. – И выяснили, что есть один универсальный и очень значимый признак. Это резилентность, то есть умение компаний преодолевать кризис лучше других: быстрее адаптироваться, больше зарабатывать и восстанавливаться в кризис».

По словам К.Туишева, таких кризисных кварталов за 25 лет было всего 10%. Но именно в это время лидеры создавали треть своего отрыва от индустрии. «Где-то 150 компаний из этого списка были вообще всепогодными: они обыгрывали индустрию как в кризис, так и в «солнечные» дни», – отметил он.

Почему? Первое: они раньше других реагировали на ранние признаки кризиса. «Так, один из производителей запустил глобальную антикризисную программу на первых новостях, что в Ухани начали строить первые госпитали».

Второе: компании-лидеры создавали «подушки безопасности». К.Туишев привел пример, когда один американский производитель инструментов в самые тяжелые коронавирусные – весенние – месяцы наращивал свои запасы и давал дополнительные отсрочки своим клиентам. «И тем самым выиграл лето, когда люди, закрытые на локдаунах, занялись ремонтом домов и участков».

Третье: все эти компании говорили о резилентности задолго до этого кризиса. «Это была часть их стратегии, они изменяли свои организационные структуры, модели, культуру компаний. 70% трансформаций компании делают, когда сталкиваются с очевидной большой проблемой. 30% – это превентивные, скажем, трансформации. Но если мы посмотрим на успешные трансформации, которые достигли своих заявленных ранее результатов, – 70% из них придут из превентивной трансформации».

В заключение К.Туишев выразил надежду, что «наступают «солнечные» времена, когда компании смогут заняться повышением устойчивости бизнеса к следующим кризисам.