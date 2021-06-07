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Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2021
07.06.2021

Контейнерные фрахтовые индексы. Неделя 22, 2021

    • На 22 неделе года на всех исследуемых трейдах фрахтовые ставки увеличились.

    Так, ставки из Китая на порты Северной Европы повысились на 2,6%, ставки на порты Средиземноморья – на 3,2%.

    Ставки на порты западного побережья США поднялись на 1,8%, на порты восточного побережья – на 2,6%.

    Ставки из Китая на Персидский залив на 22 неделе года повысились на 8,4%, на Австралию и Новую Зеландию – на 5,9%.

    Ставки на Южную Америку на прошлой неделе также выросли – на 6,2%.

    На внутриазиатском трейде ставки из Китая на порты Японии выросли на 0,5%, ставки на Южную Корею увеличились на 7,3%.

    China Containerized Freight Index формируется на основе стоимости перевозки контейнеров из крупнейших портов Китая и отражает как спотовые, так и контрактные ставки, которые могут существенно различаться. При этом, по разным данным, порядка 75% перевозок осуществляется на контрактной основе. Приводимые выше данные являются усредненными индикативными показателями фрахтового рынка. Реальные ставки могут отличаться от этих значений как в большую, так и в меньшую сторону.

    Просим наших читателей обратить внимание, что данная информация не является коммерческим предложением и не может быть примером для сравнения в коммерческих спорах и арбитражных разбирательствах.


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