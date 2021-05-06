45% всех заказов на новые суда размещены в Китае

В первом квартале 2021 года объем производства судостроительной промышленности КНР составил около 9,79 млн дедвейт-тонн, на 39,8% больше, чем годом ранее. На долю Китая по итогам квартала приходится 43,4% суммарного объема производства судостроительной отрасли во всем мире, сообщает информационное агентство Xinhua.

За первые три месяца текущего года объем полученных китайскими судостроителями новых заказов составил 17,2 млн дедвейт-тонн, на 251,7% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На долю Китая пришлось 47,4% всех новых заказов на строительство судов в мире.

К концу марта 2021 года совокупный объем размещенных на китайских верфях заказов на строительство судов составил 78,48 млн дедвейт-тонн, на 1,4% меньше, чем годом ранее. На долю Китая приходится 44,6% всего глобального портфеля заказов.

Фото: Xinhua